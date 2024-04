Visite commentée, Les villas d’Hermanville et Lion Sur Mer Hermanville-sur-Mer, mardi 16 juillet 2024.

Visite commentée, Les villas d’Hermanville et Lion Sur Mer Hermanville-sur-Mer Calvados

Selon la marée prenez du recul ou approchez-vous pour découvrir le décor de la digue entre Lion-sur-mer et Hermanville-sur-mer.

Prenez le temps d’admirer les belles villas et leurs détails architecturaux pour un voyage à l’époque de la mode des bains de mer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 10:30:00

fin : 2024-07-16 12:00:00

place du Cuirassé Courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

