Visite commentée « Les tableaux de l’Hôtel de Ville sur le flottage du bois et l’exploitation forestière »

Hôtel de Ville, le dimanche 19 septembre à 14:30

### Le Cercle d’Histoire Louis Sadoul vous propose une visite commentée détaillée des 11 tableaux sur l’histoire de l’exploitation forestière et le flottage du bois dans la Vallée de la Plaine. Classés au titre des Monuments Historiques, ces témoignages uniques sont soigneusement conservés dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Raon-l’Étape. Ces tableaux sont une véritable richesse documentaire pour la connaissance des activités liées à l’exploitation et au commerce du bois au XVIIIe siècle, dans les Vosges et en Lorraine.

Gratuit. RDV sous les arcades de l’Hôtel de Ville.

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

