Visite commentée “Les représentations mariales de la collégiale Notre-Dame des anges” L’Isle-sur-la-Sorgue, 17 août 2021, L'Isle-sur-la-Sorgue. Visite commentée “Les représentations mariales de la collégiale Notre-Dame des anges” 2021-08-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-17 18:00:00 18:00:00 RDV devant la porte latérale de la collégiale Place de la liberté

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse Par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Lieu L'Isle-sur-la-Sorgue Adresse RDV devant la porte latérale de la collégiale Place de la liberté Ville L'Isle-sur-la-Sorgue