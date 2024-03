Visite commentée « Les remparts et les tours de Vervins » Vervins, samedi 23 mars 2024.

Circuit découverte des fortifications de la ville de Vervins

Visite guidée d’environ 1h30 destinée à tous (enfants et adultes) historique des vestiges des remparts et des tours de la ville de Vervins datant du XIIe siècle. Sur réservation par mail. RDV au musée à 14h15. Suivie des expositions temporaires « Vervins d’hier et d’aujourd’hui » et « Eglises thiérachiennes vues par l’aquarelliste Léon Albertini ». 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

3 Rue du Traité de Paix

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France musee.vervins@gmail.com

