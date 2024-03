Visite commentée : Les plantes qui soignent, les plantes qui tuent. Jardins de la Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, dimanche 2 juin 2024.

Visite commentée : Les plantes qui soignent, les plantes qui tuent. Profitez d’une visite sensorielle, en famille, des jardins au temps des moines. Dimanche 2 juin, 10h30 Jardins de la Chartreuse Sur inscription. Tarif unique de 7,5€, 3€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les adhérents. La visite dure 1h et s’adresse à un public à partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Profitez d’une visite sensorielle, en famille, des jardins au temps des moines.

Jardins de la Chartreuse 58 rue de la République, Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30404 Gard Occitanie 04 90 15 24 24 https://chartreuse.org/site/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 15 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@chartreuse.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://hub-char.shop.secutix.com/content# »}] Autour du monastère du XIVe siècle, devenu aujourd’hui Centre national des écritures du spectacle, la Chartreuse offre sur 2 hectares publics un paysage singulier d’espaces ouverts ou clos : l’église et son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la bugade et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage dessiné par la lumière.

Vous trouverez de nombreuses vivaces et daturas fuchsias, allée des mûriers, cyprès, essences méditerranéennes et agrumes en vases de terre cuite. Oliviers, coronilles, plantes odorantes, hortus conclusus. Le jardin est reconnu comme refuge LPO.

Vous trouverez sur place une bibliothèque-café et une librairie. A 7 sortie Avignon nord, puis D 942 et D 900, traverser le Rhône par le pont Daladier ou A 9 sortie Remoulins, N 100 et D 900. Bus 5, arrêt Chartreuse, 58 rue de la République. Parking.

©Alex Nollet-La Chartreuse