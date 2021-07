Bordeaux Musée d'Aquitaine Bordeaux, Gironde Visite commentée « Les œuvres phares du musée » Musée d’Aquitaine Bordeaux

du mardi 6 juillet au jeudi 26 août à Musée d’Aquitaine

Partez à la découverte de l’histoire de Bordeaux et de sa région, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. Parcourez les collections riches d’une vingtaine d’œuvres emblématiques. Au fil des siècles, admirez la Vénus de Laussel (- 25 000 ans environ), le trésor de Tayac (fin IIe – début Ier siècle avant J.-C.), le cénotaphe de Michel de Montaigne ou bien encore la rosace majestueuse du couvent des Grands Carmes (XIVe siècle) découverte à l’occasion de fouilles, cours Victor Hugo, à Bordeaux.

5 € / réduit 3 € – gratuit pour les moins de 18 ans

Accompagné(e) d’un guide, découvrez les principales œuvres du musée. Musée d’Aquitaine Bordeaux Bordeaux Gironde

