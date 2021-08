Oloron-Sainte-Marie Maison du Patrimoine Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Visite commentée : “Les Montaut : portraits peints, photos portraits” par Anne Giannerini, historienne de l’art Maison du Patrimoine Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Visite commentée : “Les Montaut : portraits peints, photos portraits” par Anne Giannerini, historienne de l’art Maison du Patrimoine, 19 septembre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Visite commentée : “Les Montaut : portraits peints, photos portraits” par Anne Giannerini, historienne de l’art

Maison du Patrimoine, le dimanche 19 septembre à 15:00

### La Maison du patrimoine conserve une série de portraits dûs aux pinceaux du peintre Bernard Montaut (1773-1830). Visite proposée par l’association Trait d’Union. Représentatif d’un style de peinture de la fin du 18e siècle, ils montrent à voir la nombreuse famille de Joseph de Lamourous, seigneur de Légugnon. 80 ans plus tard, Rosa et Jeanne-Cécile, les petites-filles de Bernard Montaut, utilisent les nouvelles techniques photographiques pour fixer à jamais parents et amis. Venez faire connaissance avec eux !

Gratuit. Sur inscription.

La Maison du patrimoine conserve une série de portraits dûs aux pinceaux du peintre Bernard Montaut (1773-1830). Visite proposée par l’association Trait d’Union. Maison du Patrimoine 52 Rue Dalmais, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Maison du Patrimoine Adresse 52 Rue Dalmais, 64400 Oloron-Sainte-Marie Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Maison du Patrimoine Oloron-Sainte-Marie