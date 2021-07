Belfort École d'art Gérard Jacot Belfort, Territoire de Belfort Visite commentée les Jardins de l’école d’art Belfort École d’art Gérard Jacot Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Visite commentée les Jardins de l’école d’art Belfort École d’art Gérard Jacot, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Belfort. Visite commentée les Jardins de l’école d’art Belfort

le samedi 18 septembre à École d’art Gérard Jacot

Située au cœur du quartier de l’Espérance, l’école d’art de Belfort Gérard Jacot occupe depuis 1997 un bâtiment militaire entièrement rénové d’une surface de près de 1 900 m². Depuis 2018, un programme inédit et innovant, ancre sur un site végétal et patrimonial remarquable est mis en œuvre. L’école est en effet adossée à un ouvrage à corne, fortification de l’architecture militaire de Vauban qui préserve dans ses hauteurs 1 200 m² de végétation : un jardin suspendu en cœur de ville, érige et transforme pendant des siècles à des fins militaires. Les jardins suspendus de l’école d’art se structurent en fonction de ce contexte spatial. Ils prennent la forme d’ateliers hebdomadaires et d’un cycle d’événements artistiques et culturels. Le programme est base sur un ensemble d’ateliers visant à faire émerger une philosophie du vivant à partir de la pratique d’un jardin écologique.

Inscription sur place/ jauge limitée

Située au cœur du quartier de l’Espérance, l’école d’art de Belfort Gérard Jacot occupe depuis 1997 un bâtiment militaire entièrement rénové d’une surface de près de 1 900 m². École d’art Gérard Jacot 2 avenue de l’Espérance 90000 Belfort Belfort Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Étiquettes évènement : Autres Lieu École d'art Gérard Jacot Adresse 2 avenue de l'Espérance 90000 Belfort Ville Belfort lieuville École d'art Gérard Jacot Belfort