Visite commentée “Les fonds de st Valery”

2022-07-23 – 2022-07-23 Avec une guide locale, partez en promenade commentée dans les quartiers méconnus de la ville à partir de fragments d’histoire : découverte de l’ancienne gare SNCF, du quartier de la Croix, de l’église paroissiale et fondation de la ville, du grenier… dernière mise à jour : 2022-03-31 par

