Visite commentée “Les chefs-d’œuvres retrouvés” Château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite commentée “Les chefs-d’œuvres retrouvés” Château de Versailles, 25 mars 2022, Versailles. Visite commentée “Les chefs-d’œuvres retrouvés”

Château de Versailles, le vendredi 25 mars à 13:00

Le château de Versailles présente deux chefs-d’œuvres de la sculpture du XVIIIe siècle commandés par Louis XIV et Louis XV : Zéphyr, Flore et l’Amour, et L’Abondance. Ces œuvres ont été récemment identifiées et retrouvées après de longues recherches et entrent aujourd’hui dans les collections du château de Versailles. L’exposition permet de rappeler l’itinéraire singulier depuis leur création jusqu’à leur entrée dans les collections nationales.

sur inscription, rdv 13h15 au pied de la statue Louis XIV

Visite commentée avec la Maison de quartier Chantiers Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Château de Versailles Adresse Place d'Armes, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Château de Versailles Versailles Departement Yvelines

Château de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Visite commentée “Les chefs-d’œuvres retrouvés” Château de Versailles 2022-03-25 was last modified: by Visite commentée “Les chefs-d’œuvres retrouvés” Château de Versailles Château de Versailles 25 mars 2022 Château de Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines