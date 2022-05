Visite commentée “Les arbres face au changement climatique” Domaine national de Saint-Cloud,Serre de Valois Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Saint-Cloud

Domaine national de Saint-Cloud, Serre de Valois, le samedi 4 juin à 15:00

Venez participer à la visite commentée “Les arbres face au changement climatique” réalisée par la cheffe-jardinier Odile Bureau du domaine national de Saint-Cloud le samedi 4 juin à 15h. Rendez-vous devant la serre de Valois

Visite gratuite, droit d’entrée en véhicule payant 5.50€ en voiture et 3€ en deux-trois roues motorisés

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

