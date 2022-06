Visite commentée : Les allées de la nature Parc de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite commentée : Les allées de la nature Parc de la Bégraisière, 2 juillet 2022, Saint-Herblain. 2022-07-02

Horaire : 16:00 18:00

Gratuit : oui Venez participer à la visite commentée des allées de la nature pour découvrir comment les animaux se déplacent dans la nature au sein des continuités écologiques. À l’aide d’une carte, vous partirez ensuite dans le parc de la Bégraisière pour retracer les déplacements d’un hérisson !Sur inscription. Parc de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Parc de la Bégraisière Adresse Rue François Rabelais Ville Saint-Herblain lieuville Parc de la Bégraisière Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Parc de la Bégraisière Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Visite commentée : Les allées de la nature Parc de la Bégraisière 2022-07-02 was last modified: by Visite commentée : Les allées de la nature Parc de la Bégraisière Parc de la Bégraisière 2 juillet 2022 Nantes Parc de la Bégraisière Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique