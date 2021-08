Lille Quartier Saint-Michel Lille, Nord Visite commentée : “Le Zoo immobile et silencieux du quartier Saint Michel” Quartier Saint-Michel Lille Catégories d’évènement: Lille

Quartier Saint-Michel, le dimanche 19 septembre à 10:00

L’association St Michel en Transition propose une visite commentée originale d’une heure dans le quartier à travers un sélection d ‘immeubles où sont figurés des animaux de pierre, de fer, de verre ou de bois choisis parmi les 440 spécimens qui peuplent les façades du quartier Saint-Michel.

Groupe de 24 pers. maximum. Uniquement sur inscription.

