Vieux village, le samedi 18 septembre à 14:30

Départ du Bureau d’Information Touristique de Marsanne. Réservation obligatoire au 04 75 01 00 20 Pass sanitaire requis. Guide : Pablo

Gratuit sur réservation – Places limitées à 30 personnes

Petites et grandes histoires vous accompagnent à la rencontre du magnifique village perché de Marsanne, à travers trois périodes historiques, pour une lecture du paysage actuel. Vieux village Marsanne Marsanne Drôme

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

