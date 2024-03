Visite commentée Le romantisme Jumièges, vendredi 12 avril 2024.

Visite commentée Le romantisme Jumièges Seine-Maritime

Les ruines romantiques de l’abbaye de Jumièges

Le XIXe siècle occupe une place importante pour le site, car que l’on soit spécialiste ou néophyte, on ressent un véritable apaisement quand on chemine dans le dédale des ruines, un sentiment de contemplation devant ces ruines majestueuses. Le courant culturel du romantisme se développe pendant le XIXe en Europe. Le romantisme est un mouvement littéraire et artistique, il se caractérise par des thèmes comme la nature, la ruine, le rêve et l’inconscient.

Deuxième vendredi du mois

Visite tout public, sur réservation.

Jauge maximale 30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 15:00:00

fin : 2024-04-12 16:00:00

Rue Guillaume le Conquérant

Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

