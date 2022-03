VISITE COMMENTÉE : LE PARC ANJORRANT intersection rue du Sanitas et du Baron Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Dans le quartier de la Madeleine se trouve le parc Anjorrant. Au 19e siècle, il est cédé à une congrégation religieuse gérée par Mère Anjorrant qui s’occupait de jeunes filles en détresse afin qu’elles soient remises dans le droit chemin. Par la suite laissé à l’abandon, il est racheté par la municipalité à la fin du 20e siècle. Aujourd’hui, le bois s’étend sur une superficie de 7 000 m2, entre les quais de Loire et le faubourg Madeleine. Découvrez l’histoire de ce lieu et faites une halte dans ce parc verdoyant à deux pas du centre d’Orléans. **Lieu de départ :** À l’intersection des rues du Sanitas et du Baron **Places limitées** – Durée : 1h30 **Inscription obligatoire** auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire tourisme, 23 place du Martroi **Protocole sanitaire:** • Port du Masque obligatoire sur toute visite/balade • Cette visite/balade est équipée d’audiophone **Ecouteurs en vente à l’Office de tourisme : 1,50 euros, à conserver et à réutiliser (non compris dans le coût du billet). Vous pouvez vous munir de votre casque ou de vos écouteurs audio personnels, les prises jack sont standard.** **Pour les personnes équipées d’un appareil auditif (position T) une boucle magnétique est à votre disposition. Merci d’en faire la demande lors de votre réservation à la billetterie.** **Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades :** PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an. Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles). Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant. En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Tarif plein : 7,50€ / tarif réduit : 5,50€ (sur justificatif) Demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, 1 accompagnant du détenteur de la « Carte PASSé-simple ».

