du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Moulin de la Prune

Le moulin de la Prune figure sur la carte de Cassini (XVIII ème siècle). Propriété de la famille Lauzeral de Rabastens, il cessa de fonctionner lors de la guerre de 1914-1918. Depuis, abandonné, il s’est détérioré. À partir de 1988, et pendant huit ans, il a été l’objet d’une grande réfection et se présente aujourd’hui comme un musée : on peut y voir tout le matériel et le mécanisme d’un moulin à vent classique : les meules, leur entrainement, la charpente du toit, sont spectaculaires. Un projet d’ajout d’une deuxième vergue horizontale est en cours.

Entrée libre

Le Moulin de la Prune rue du Fossé Moulinal, 81800 Rabastens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

