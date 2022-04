Visite commentée “le lin et son histoire” Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun Catégories d’évènement: Le Bourg-Dun

Seine-Maritime

Visite commentée "le lin et son histoire" Le Bourg-Dun, 27 avril 2022, Le Bourg-Dun.

2022-04-27 – 2022-04-27

Le Bourg-Dun Seine-Maritime Le Bourg-Dun Nous vous proposons une promenade commentée au cœur du village à partir des panneaux du circuit Village du Lin. Présentation du lin textile à travers la géologie, l’agriculture, l’industrie et l’artisanat, les beaux-arts, la littérature, la médecine, les matériaux composites. Parcours d’environ 500 mètres, durée de la visite 1h30.

RDV à 10h30 à l’office de tourisme . Sur réservation. La visite aura lieu si un minimum de 3 participants est atteint. L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler et de rembourser/échanger en cas d’effectif non atteint.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

