VISITE COMMENTEE – LE JEUDI, REVETEZ VOS HABITS DE LUMIERE ET DECOUVREZ LE MUSEE TAURIN Béziers

Hérault

VISITE COMMENTEE – LE JEUDI, REVETEZ VOS HABITS DE LUMIERE ET DECOUVREZ LE MUSEE TAURIN 2021-07-08 11:00:00 – 2021-07-08

Béziers Hérault Les membres de l’Union Taurine Biterroise vous présentent les collections exposées dans les salles de l’ancienne église du couvent des Frères Dominicains. Certaines, inscrites au titre des monuments historiques d’objets mobiliers, sont les témoins de l’importance de la tradition tauromachique à Béziers.

Les membres de l'Union Taurine Biterroise vous présentent les collections exposées dans les salles de l'ancienne église du couvent des Frères Dominicains. Certaines, inscrites au titre des monuments historiques d'objets mobiliers, sont les témoins de l'importance de la tradition tauromachique à Béziers.

Sur réservation.

Sur réservation. C.Femenias

