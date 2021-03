Visite commentée : « Le jardin des plantes déménage ! » Jardin des plantes, 4 juin 2021-4 juin 2021, Orléans.

Lors de cette visite, découvrez l’histoire du Jardin des plantes, lieu d’acclimatation d’espèces et d’agrément, qui s’installe à Saint-Marceau en 1834.

C’est un voyage au coeur d’un lieu d’acclimatation d’espèces, d’expérimentations et d’agrément que nous vous proposons.

**Départ : place du Jardin des Plantes**

**Places limitées – Durée : 1h30**

**Inscription obligatoire** **:** auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire tourisme 2, place de l’Étape.

**Protocole sanitaire:**

**• Port du Masque obligatoire sur toute visite/balade**

**• Cette visite/balade est équipée d’audiophone**

**Ecouteurs en vente à l’Office de tourisme : 1,50 euros, à conserver et à réutiliser (non compris dans le coût du billet).**

**Vous pouvez vous munir de votre casque ou de vos écouteurs audio personnels, les prises jack sont standard.**

**Pour les personnes équipées d’un appareil auditif (position T) une boucle magnétique est à votre disposition. Merci d’en faire la demande lors de votre réservation à la billetterie.**

**Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades :** _PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an._

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 2 place de l’Etape Orléans.

Tarif plein : 7.50€. – Tarif réduit : 5.50€ (plus de 65 ans, personnes à handicaps, sur justificatifs; demandeurs d’emploi sur justificatif de – 6 mois.) – Gratuit : moins de 18 ans, étudiants sur justificatifs, adhérents à la carte PASSé-simple.

Le 19e siècle est le siècle de l’horticulture et du jardin paysager ; c’est aussi le siècle de l’avènement du parc public

Jardin des plantes Place du Jardin des Plantes, 45100 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T18:00:00 2021-06-04T19:30:00;2021-06-05T14:30:00 2021-06-05T16:00:00;2021-06-06T10:30:00 2021-06-06T12:00:00