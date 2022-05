Visite commentée “Le jardin de sculptures ” Musée des Beaux-Arts Pau Catégories d’évènement: Pau

Visite commentée "Le jardin de sculptures "

Musée des Beaux-Arts, le dimanche 5 juin à 14:30

Avec le Jardin des sculptures du musée des Beaux-arts, Pau a redonné une place à la nature en plein cœur de ville. Cette visite permet de redécouvrir, autour de La Fontaine aux Enfants d’Ernest Gabard, quatre autres sculptures de sa collection : L’Adolescence de Despiau, la Rolande de Wlérick, les bustes de Degas par Paulin et de Toulet par Swiecinski.

5 € / gratuit pour les -26 ans. Réservation obligatoire.

Musée des Beaux-Arts Rue Mathieu-Lalanne 64000 PAU Pau

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:30:00

