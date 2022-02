VISITE COMMENTÉE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le Grand Atelier – musée d'art et d'industrie, le dimanche 3 avril à 15:30

Pendant une heure LE GRAND ATELIER, musée d’art et d’industrie vous propose une visite commentée le premier dimanche de chaque mois. RDV à 15h30 dans le hall du musée. Réservation conseillée dans la limite des places disponibles. [Plus d’information sur le Pass vaccinal](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal)

Droit d’entrée + 2 euros – Pass vaccinal obligatoire

Découverte de la manufacture d’armes de Châtellerault Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

