**Participez à une visite commentée animée par une médiatrice pour approfondir l’exposition Le Fleuve et son île de Léonie Pondevie ! Découvrez le contexte de création des œuvres ainsi que des anecdotes partagées directement par la photographe à l’équipe de Stimultania.** Léonie Pondevie est la lauréate 2020 de l’appel à projet 5 Étoiles, soutenu par le dispositif Capsule du Ministère de la Culture. Invitée en résidence de création à Givors, l’artiste raconte les conquêtes et les illusions, l’aventure des orpailleurs, les fritures d’ablettes et les territoires contaminés, le cri du milan noir et le frémissement de l’autoroute. _Passe vaccinal requis._

Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

