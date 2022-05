Visite commentée “Le défi de la couleur” Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Suivez le guide sur les traces de la couleur pour mieux comprendre les enjeux de la polychromie.

Avant la mise au point des colorants de synthèse au 19e siècle, la couleur était un véritable défi. Plusieurs sculptures et éléments d’architecture visibles à l’abbaye et dans les collections du musée en témoignent. Suivez le guide sur les traces de la couleur pour mieux comprendre les enjeux de la polychromie. https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/L-abbaye-Saint-Germain Saturday 14 May, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 Antes del desarrollo de los colorantes sintéticos en el siglo XIX, el color era un verdadero desafío. Varias esculturas y elementos arquitectónicos visibles en la abadía y en las colecciones del museo dan testimonio de ello. Siga la guía sobre las huellas del color para comprender mejor los retos de la policromía. Sábado 14 mayo, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 2bis Place Saint-Germain, 89000 Auxerre 89000 Auxerre Bourgogne-Franche-Comté

