VISITE COMMENTÉE – LE CIMETIÈRE VIEUX – LES DIMANCHES DU PATRIMOINE Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault

VISITE COMMENTÉE – LE CIMETIÈRE VIEUX – LES DIMANCHES DU PATRIMOINE, 12 mars 2023, Béziers . VISITE COMMENTÉE – LE CIMETIÈRE VIEUX – LES DIMANCHES DU PATRIMOINE Avenue du Cimetière Vieux Béziers Herault

2023-03-12 10:30:00 – 2023-03-12 Béziers

Herault Le cimetière vieux, le « Père Lachaise » biterrois, est un lieu unique où se mêlent arts, légendes biterroises et Histoire(s). Avant la reprise des nocturnes dès le mois de mai, découvrez-le de jour!

Inscription obligatoire par téléphone. Le cimetière vieux, le « Père Lachaise » biterrois, est un lieu unique où se mêlent arts, légendes biterroises et Histoire(s). Avant la reprise des nocturnes dès le mois de mai, découvrez-le de jour! Inscription obligatoire par téléphone. Béziers

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Avenue du Cimetière Vieux Béziers Herault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Herault

Béziers Béziers Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers /

VISITE COMMENTÉE – LE CIMETIÈRE VIEUX – LES DIMANCHES DU PATRIMOINE 2023-03-12 was last modified: by VISITE COMMENTÉE – LE CIMETIÈRE VIEUX – LES DIMANCHES DU PATRIMOINE Béziers 12 mars 2023 Avenue du Cimetière Vieux Béziers Hérault Béziers Hérault

Béziers Herault