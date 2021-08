Valence Champ de Mars de Valence Drôme, Valence Visite commentée : le Champ de Mars et le kiosque Peynet Champ de Mars de Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

le samedi 18 septembre à 14:00

Incontournable image de Valence et lieux emblématiques de la ville, découvrez l’histoire de cet espace de promenade et celle des nombreux monuments qui l’entourent. Champ de Mars et kiosque à musique sont des lieux de vitrine de la ville tout en restant des lieux privilégiés de manifestations publiques, qui ont su s’adapter aux aleas des transformations urbaines.

Sur inscription.

L'histoire du Champ de Mars et du célèbre kiosque Peynet rappelant la présence éphémère de l'artiste Raymond Peynet à Valence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

