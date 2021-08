Lay-Saint-Christophe Village rue de La Haute-Lay Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle Visite commentée : « Lay-Saint-Christophe entre chien et loup » Village rue de La Haute-Lay Lay-Saint-Christophe Catégories d’évènement: Lay-Saint-Christophe

### Proposée au crépuscule, cette balade commentée de la Haute-Lay propose de découvrir cet ancien bourg monastique, construit à la lisière du plateau et de la forêt de Haye. Elle permettra de porter un regard sur le rapport du village au paysage, entre monde sauvage et culture lorraine, ainsi qu’aux édifices patrimoniaux qui sont les témoins de son histoire singulière. Une exploration qui s’achèvera en nocturne, à la lueur des lampes-torches et lampions.

Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir : lampes torches et bonnes chaussures. Rdv : au croisement de la rue saint Arnou et de la rue des bénédictins.

