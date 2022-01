VISITE COMMENTÉE : L’ART ET LA MATIÈRE, LA PIERRE AU MOYEN ÂGE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Base des constructions durables, la pierre est le matériau le plus abondant au Moyen-âge. Au détour de nos collections, venez découvrir les gestes, et témoignages laissés par les artisans et artistes sur des œuvres riches, variées, et parfois étonnantes…

Plein tarif : 6€ Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi Visite commentée : L’art et la matière, la pierre au Moyen Âge carre.plantagenet@lemans.fr +33 2 43 47 46 45 http://www.lemans.fr/musees Base des constructions durables, la pierre est le matériau le plus abondant au Moyen-âge. Au détour de nos collections, venez découvrir les gestes, et témoignages laissés par les artisans et artistes sur des œuvres riches, variées, et parfois étonnantes…

