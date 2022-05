Visite commentée : L’art et la lumière #2, 9 octobre 2022, .

Visite commentée : L’art et la lumière #2

2022-10-09 15:30:00 – 2022-10-09 17:00:00

Venez mettre en pratique la conférence du jeudi 6 octobre et découvrir in situ l’art du vitrail, son renouveau au XIXe siècle, la symbolique et la lecture d’un vitrail. Présentation en couleurs et en réel dans les églises de Chinon.

Par Anne-Sophie Ascher

Rendez-vous devant l’église Saint-Maurice à Chinon.

dernière mise à jour : 2022-04-01 par