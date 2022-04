Visite commentée – L’Animal entre en scène

Visite commentée – L’Animal entre en scène, 26 juillet 2022, . Visite commentée – L’Animal entre en scène

2022-07-26 – 2022-07-26 Premier sujet de l’art, l’animal représente à la fois une source d’émerveillement et un défi pour les artistes. De la description naturaliste à l’évocation stylisée, voire symbolique, la représentation de l’animal témoigne aussi de la relation qui l’unit à l’homme. Mardi 26 juillet à 15h

Par Rachel Sarrue, guide-conférencière.

Durée : 1h.

Plein tarif 6€, tarif réduit 4€.

Gratuité sous conditions. Réservation obligatoire (jauge limitée). Premier sujet de l’art, l’animal représente à la fois une source d’émerveillement et un défi pour les artistes. De la description naturaliste à l’évocation stylisée, voire symbolique, la représentation de l’animal témoigne aussi de la relation qui l’unit à l’homme. Mardi 26 juillet à 15h

Par Rachel Sarrue, guide-conférencière.

Durée : 1h.

Plein tarif 6€, tarif réduit 4€.

Gratuité sous conditions. Réservation obligatoire (jauge limitée). dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville