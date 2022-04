VISITE COMMENTÉE: LA TAPISSERIE DE L’APOCALYPSE Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

VISITE COMMENTÉE: LA TAPISSERIE DE L’APOCALYPSE Angers, 19 avril 2022, Angers. VISITE COMMENTÉE: LA TAPISSERIE DE L’APOCALYPSE Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde Angers

2022-04-19 – 2022-04-19 Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde

Angers Maine-et-Loire Découvrez un chef d’œuvre du Moyen Âge unique au monde, la tapisserie de l’Apocalypse. Réalisée en pleine guerre de Cent Ans, cette œuvre textile monumentale est un exemple exceptionnel de l’art de la tapisserie de lice. Infos Pratiques:

Jauge limitée.

Pass vaccinal et port du masque obligatoires.

​ Découvrez un chef d’œuvre du Moyen Âge unique au monde, la tapisserie de l’Apocalypse. Réalisée en pleine guerre de Cent Ans, cette œuvre textile monumentale est un exemple exceptionnel de l’art de la tapisserie de lice. Infos Pratiques:

Jauge limitée.

Pass vaccinal et port du masque obligatoires.

​ Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde Angers

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Château d'Angers 2, Promenade du Bout du Monde Ville Angers lieuville Château d'Angers 2, Promenade du Bout du Monde Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

VISITE COMMENTÉE: LA TAPISSERIE DE L’APOCALYPSE Angers 2022-04-19 was last modified: by VISITE COMMENTÉE: LA TAPISSERIE DE L’APOCALYPSE Angers Angers 19 avril 2022 angers maine-et-loire

Angers Maine-et-Loire