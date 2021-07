Riom Jardin de la cour d'appel Puy-de-Dôme, Riom Visite commentée : la Sainte-Chapelle Jardin de la cour d’appel Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

le dimanche 19 septembre à Jardin de la cour d’appel

Visite commentée de la Sainte-Chapelle, parfaite illustration du gothique flamboyant en Auvergne. Depuis le XIXe siècle, elle fait partie des bâtiments de la cour d’appel qui a remplacé le palais ducal.

Sur inscription

Le Pays d’art et d’histoire propose une visite de la Sainte-Chapelle. Jardin de la cour d’appel rue de l’hotel de ville 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Jardin de la cour d'appel Adresse rue de l'hotel de ville 63200 Riom Ville Riom