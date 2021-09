La Roche-des-Arnauds La Roche des Arnauds Hautes-Alpes, La Roche-des-Arnauds visite commentée La Roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

La Roche-des-Arnauds

visite commentée La Roche des Arnauds, 18 septembre 2021, La Roche-des-Arnauds. visite commentée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Roche des Arnauds

Comment construisaient-ils en 1402 sans ordinateur? avec une maquette vous comprendrez, et vous manipulerez la corde a noeuds et la canne de Maître Bavoinie. Les petits secret de l’édifice vous serons révéler.

respect des consigne sur le covid.

Une église romane datant de 1402 . La Roche des Arnauds 05400 La Roche des Arnauds france La Roche-des-Arnauds derriére le village Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, La Roche-des-Arnauds Autres Lieu La Roche des Arnauds Adresse 05400 La Roche des Arnauds france Ville La Roche-des-Arnauds lieuville La Roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds