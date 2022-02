Visite commentée: la Chapelle Sainte-Marie (RDV au musée !) Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Vous avez faim de patrimoine ? Tous les deux jours pendant les vacances d’hiver, venez à la rencontre de Nevers ! Menées par nos guides conférenciers, de courtes visites vous permettront de découvrir la diversité et la richesse de notre patrimoine. Laissez-vous surprendre par cette étonnante chapelle, unique vestige du couvent des Visitandines installées à Nevers en 1620. La façade baroque offre au regard une multitude de détails et de lignes complexes créant des jeux d’ombre et de lumière. Saurez-vous retrouver la figure de Dieu le père ? Durée de la visite: environ 1h30 Attention : Billets vendus le jour de la visite à l’accueil du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts – 16 rue Saint Genest – Départ de la visite à l’accueil du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Plein tarif: 7€ – Tarif réduit: 3,50€ – Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Laissez-vous surprendre par cette étonnante chapelle, unique vestige du couvent des Visitandines installées à Nevers en 1620. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers Nièvre

