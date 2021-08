Paris Hôtel Potocki - Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France Paris Visite commentée Hôtel Potocki – Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite commentée Hôtel Potocki – Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, 18 septembre 2021, Paris. Visite commentée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Potocki – Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France

L’aménagement de ses salles fut confié à Jacques-Émile Ruhlmann. Aujourd’hui cet édifice est le siège de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France. L’Hôtel Potocki compte parmi les grands hôtels particuliers parisiens, tant par ses dimensions peu communes que par sa magnifique décoration intérieure Napoléon III. Avant son achat en 1923 par la Chambre de commerce de Paris, ce palais fut le lieu de rencontres du “Tout Paris artistique”. Visite commentée d’un ancien hôtel particulier Hôtel Potocki – Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France 27 avenue de Friedland 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Hôtel Potocki - Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France Adresse 27 avenue de Friedland 75008 Paris Ville Paris lieuville Hôtel Potocki - Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France Paris