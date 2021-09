Orléans Hôtel Dupanloup - Ancien Évêché Loiret, Orléans Visite commentée Hôtel Dupanloup – Ancien Évêché Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Hôtel Dupanloup – Ancien Évêché, le dimanche 19 septembre à 10:00

_Visite menée par les guides-conférencières du service Ville d’art et d’histoire – Mairie d’Orléans._ _Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole._ **Limité à 18 personnes, départ de visite toutes les 15-20 min.**

Limité à 18 personnes | Durée : 25 min, départ toutes les 25 minutes

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

