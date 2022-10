Visite commentée Face à face : l’art de l’autoportrait

Visite commentée Face à face : l’art de l’autoportrait, 2 novembre 2022, . Visite commentée Face à face : l’art de l’autoportrait



2022-11-02 – 2022-11-02 Cette visite est programmée à l’occasion de la présentation d’autoportraits picturaux et littéraires (journaux intimes, autobiographiques, mémoires) dans l’exposition Plumes de peintres. La visite s’attache à analyser la manière dont les artistes se représentent dans leurs œuvres. La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Par Anne Noret, guide-conférencière.

Durée : 1h.

Plein tarif 6€, tarif réduit 4€.

Gratuité sous conditions. Réservation obligatoire (jauge limitée) dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville