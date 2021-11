Paris Le Bicolore Paris Visite commentée | Exposition Skin Carpet de FOS Le Bicolore Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 9 novembre au dimanche 19 décembre à Le Bicolore

Skin Carpet se présente comme un intérieur sculptural monumental prenant la forme de poumons humains – apprenais plus sur cette installation artistique à la visite commentée. Christine Melchiors, médiatrice culturelle, sera la guide de la visite. Venez comme vous êtes !

Entrée libre, sans réservation, sur présentation du pass sanitaire

Venez à une visite guidée de l’exposition Skin Carpet, une proposition architecturale de l’artiste danois FOS. Le Bicolore 142 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Paris Quartier du Faubourg-du-Roule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T18:15:00 2021-11-09T18:45:00;2021-11-11T17:00:00 2021-11-11T17:30:00;2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T16:30:00;2021-11-25T17:00:00 2021-11-25T17:30:00;2021-11-28T16:00:00 2021-11-28T16:30:00;2021-12-09T17:00:00 2021-12-09T17:30:00;2021-12-19T16:00:00 2021-12-19T16:30:00

