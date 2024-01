Visite commentée Exposition Peintre Nath Leeb Saverne, dimanche 11 février 2024.

Visite commentée Exposition Peintre Nath Leeb Saverne Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11

Nat Leeb (1906-1990), le faiseur d’étoile

Visite commentée sur l’exposition consacré au peintre Nath Leeb

par Emmanuelle Thomann,

Nat Leeb, de son nom de naissance Nathan Loeb, est né le 8 janvier 1906 à La Walck (Bas-Rhin). À 14 ans, il intègre l’école des arts décoratifs de Strasbourg qu’il quitte à 17 ans avec un diplôme en illustration en poche. De Strasbourg à Paris puis Berlin, épicentres des avant-gardes artistiques de la première moitié du 20e siècle, il fréquente nombre d’artistes tels que George Grosz, Paul Klee et Wassily Kandinsky. Nat Leeb est un coloriste naturellement attiré par les recherches du mouvement du Blaue Reiter qui poussent la couleur à déconstruire la forme. C’est ce sentier de l’abstraction que va emprunter Nat Leeb pour ne plus jamais le quitter. Sur ses toiles, les couleurs dessinent, construisent, éprouvent, éclairent, émeuvent. Artiste méconnu en Alsace et en France, Nat Leeb bénéficia d’une réelle notoriété aux États-Unis et en Allemagne où des galeristes et collectionneurs américains et allemands, très intéressés par son travail, prennent en charge l’organisation d’expositions monographiques. Plusieurs sites d’art et de vente vont même jusqu’à présenter Nat Leeb comme un artiste américain.

L’exposition vous invite à découvrir Nat Leeb au travers d’une quarantaine de ses tableaux peints après 1950 dans sa veine la plus abstraite, sereine et lumineuse.

EUR.

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est musee.rohan@mairie-saverne.fr



L’événement Visite commentée Exposition Peintre Nath Leeb Saverne a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région