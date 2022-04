Visite commentée – Exposition Nouvelles Acquisitions de l’Artothèque Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Brest Organisée dans le cadre du Printemps du dessin, cette exposition invite à découvrir un ensemble de dessins de jeunes artistes. La collection de l’artothèque présente les principaux courants de l’art contemporain et de la création émergente. Certaines acquisitions viennent consolider le fonds acquis ces quarante dernières années, d’autres ouvrent de nouveaux axes de développement. Parmi ces axes d’ouverture, le dessin contemporain occupe une place particulière. Mardi 19 juillet à 15h.

Par Rachel Sarrue, guide-conférencière.

Durée : 1h.

Plein tarif 6€, tarif réduit 4€.

Gratuité sous conditions. Réservation obligatoire (jauge limitée) auprès du Musée des Beaux-Arts 02 98 00 87 96

