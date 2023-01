VISITE COMMENTÉE EXPOSITION : LES MERCREDIS DE L’ALIMENTATION Prades-le-Lez, 15 février 2023, Prades-le-Lez RESTINCLIERES Prades-le-Lez.

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Visites commentées pour enfants : Les mercredis de l’alimentation

Mercredis 15 février, 29 mars et 7 juin

à 14h30

Avec Aude Hautesserre de la MDE, jeune public

Infos sur l’exposition en cours :

Croq’expo , les fruits, les légumes et moi

Du 28 janvier au 16 juillet

Croc’Expo est une exposition unique en France sur les Fruits & Légumes, dédiée à tous les gourmands de 3 à 103 ans.

Parce que les Fruits et Légumes sont trop souvent absents des assiettes de nos enfants, parce que la consommation de Fruits & Légumes participe à la prévention de l’obésité infantile et autres maladies, cette exposition répond à de nombreuses questions que se posent les enfants mais aussi les adultes qui les accompagnent :

Comment poussent les fruits et légumes ? D’où viennent-ils ? Comment les cultive-t-on ? Où sont-ils vendus ? Bio ou conventionnels, quelles différences ? 5 Fruits et Légumes par jour, qu’est-ce que cela signifie réellement ?

Une exposition ludique et pédagogique composée de jeux, de manipulations interactives, de cartes, de puzzles, pour comprendre en s’amusant dans une scénographie… surprenante !

Une expo qui donne la banane…et la pêche !

Exposition de la Cité Nature d’Arras

Horaires d’ouverture de l’exposition :

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Le week-end : 14h à 17h30

Fermeture les jours fériés

Possibilité de visite guidée pour les groupes sur simple demande au 04 67 67 82 59 ou 04 67 67 82 24

