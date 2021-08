Pontoise Maison du Docteur Gachet Pontoise, Val-d'Oise Visite commentée exceptionnelle de l’atelier sous les toits Maison du Docteur Gachet Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

À partir de 1873, le docteur Gachet grave en compagnie de Cézanne, Pissarro et Guillaumin. En 1890, il initie Van Gogh à l’eau-forte, qu’il réalisera sur la presse du médecin, sa seule eau-forte : “L’homme à la pipe, portrait du docteur Gachet”. Son atelier garde les traces de ce passé prestigieux que cette visite exceptionnelle permettra de découvrir.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone; 8 personnes max

