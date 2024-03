Visite commentée : « Éveil des sens » Jardin des Buis Lussan, samedi 1 juin 2024.

Visite commentée : « Éveil des sens » Profitez de cette nouvelle édition de « Rendez-vous aux jardins » pour regarder​, écouter, sentir et toucher les essences méditerranéennes… Samedi 1 juin, 11h00, 11h30 Jardin des Buis Accueil gratuit sur inscription pour une capacité de 20 personnes maximum par visite.

Profitez de cette nouvelle édition de « Rendez-vous aux jardins » pour regarder​, écouter, sentir et toucher les essences méditerranéennes…

Une belle occasion de prendre le temps d’échanger et de partager.

Jardin des Buis Rue de la Ritournelle, Lussan, Gard, Occitanie Lussan 30580 Gard Occitanie 04 66 72 88 93 https://lesbuisdelussan.fr [{« type »: « email », « value »: « Francoise@lesbuisdelussan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 79 72 53 27″}] Situé sur les remparts du vieux village, jardin écologique privé de 400 m² d’inspiration japonaise, conçu en résonance avec son environnement. Végétation méditerranéenne où les essences de la garrigue sont associées à l’art japonais de la taille « Niwaki » : pratique de conduite de transparence des arbres et arbustes. Perspectives et vue panoramique.

Ouvert en mai-juin, septembre-octobre sur demande. N 106 depuis Nîmes ou D6 depuis Avignon, rue de la Ritournelle. Parking, animaux non admis

©thierryvieillot