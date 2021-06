Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe VISITE COMMENTÉE : ÊTRE UNE FEMME EN GAULE ROMAINE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Les collections archéologiques et artistiques du musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt permettent de s’interroger sur la place des femmes dans notre société. Le parcours de visite explorera ainsi la vie quotidienne, l’artisanat ou encore la religion gallo-romaine pour comprendre les représentations et rôles qui leurs sont assignés.

Les collections archéologiques et artistiques du musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt permettent de s'interroger sur la place des femmes dans notre société. Le parcours de visite explorera ainsi la vie quotidienne, l'artisanat ou encore la religion gallo-romaine pour comprendre les représentations et rôles qui leurs sont assignés.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

