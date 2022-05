Visite commentée et tours gratuits en Jeeps Musée des parachutistes du SAS Sennecey-le-Grand Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Sennecey-le-Grand

Visite commentée et tours gratuits en Jeeps Musée des parachutistes du SAS, 14 mai 2022, Sennecey-le-Grand. Visite commentée et tours gratuits en Jeeps

Musée des parachutistes du SAS, le samedi 14 mai à 18:00

Pour cette nuit spéciale, découvrez le Musée SAS à travers les récits de Mr Lecomte, en véritable tenue SAS, et montez dans une authentique Jeeps Willys pour revivre l'épopée des parachutistes SAS.

Musée des parachutistes du SAS Place de l'Eglise 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

