À l’occasion de la diffusion de la série française Paris Police 1900, le musée a réalisé une exposition mettant en lumière les personnages emblématiques de la préfecture de Police de l’époque, notamment Louis Lépine et Célestin Hennion. La présentation de l’exposition par une guide conférencière sera suivie de plusieurs petites scènes de théâtre qui viendront illustrer les multiples innovations que Louis Lépine a su apporter à l’administration policière et à la ville de Paris (instauration des passages piétons, des sens uniques et giratoires, etc). La visite et les saynètes vous dévoileront comment Louis Lépine, surnommé le « préfet de la rue », a su retisser un lien de confiance entre la police et la population parisienne, jusqu’à ce qu’une nouvelle forme de criminalité incarnée par la célèbre Bande à Bonnot, vienne rompre cet équilibre. Le rôle clé de Célestin Hennion, à l’initiative de la création des Brigades du Tigre, sera également évoqué. Cette visite théâtralisée est réalisée en collaboration avec l’Association artistique de la préfecture de Police de Paris et la Musique des Gardiens de la Paix.

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris

