du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de Saint-Gervais-sur-Couches

Mgr Lebrun, ancien évêque d’Autun l’appelait « cette petite cathédrale ». Pour bâtarde qu’elle soit, cette église n’en constitue pas moins un spécimen très rare, peut-être unique dans nos pays de cet art religieux du XIIIème siècle qui a laissé si peu de traces. Cette église a été élevée d’un seul jet entre 1200 et 1260, du mélange intime des procédés gothiques et romans qui s’y rencontrent. **A noter** : Visites commentées sur demande Découvrez une église unique du XIIIème siècle Église de Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saint Gervais sur Couches Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

