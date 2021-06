Visite commentée et musicale – Dualités Montbéliard, 21 juin 2021-21 juin 2021, Montbéliard.

Visite commentée et musicale – Dualités 2021-06-21 12:30:00 – 2021-06-21 14:00:00 Rue des Tours Château des Ducs de Wurtemberg

Montbéliard Doubs

A l’occasion de la fête de la musique

Midi musical

Visite commentée et musicale

Mythes et réalités, Caché et dévoilé, Eternel et éphémère, Bruit et silence…

A travers des thématiques antagoniques, cet accrochage sonde les résonances et dissonances entre les fonds d’art ancien et d’art contemporain des musées. S’émancipant volontairement d’un parcours chronologique, l’exposition met en perspective ses collections et fait dialoguera les œuvres.

> Entrée libre

> Places limités.

> Réservation au 03 81 99 22 57

