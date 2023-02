Visite commentée et ludique de la Vallée de la Varenne Muchedent Muchedent Catégories d’Évènement: Muchedent

Seine-Maritime

Visite commentée et ludique de la Vallée de la Varenne, 12 avril 2023, Muchedent Muchedent. Visite commentée et ludique de la Vallée de la Varenne Parking de la mairie Muchedent Seine-Maritime

2023-04-12 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-12 17:30:00 17:30:00 Muchedent

Seine-Maritime Muchedent Participez à une balade guidée de 5km et ludique pour découvrir la faune et la flore et le patrimoine de la Vallée de la Varenne. Prévoir de bonnes chaussures et une tenue confortable. Participez à une balade guidée de 5km et ludique pour découvrir la faune et la flore et le patrimoine de la Vallée de la Varenne. Prévoir de bonnes chaussures et une tenue confortable. Muchedent

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Muchedent, Seine-Maritime Autres Lieu Muchedent Adresse Parking de la mairie Muchedent Seine-Maritime Ville Muchedent Muchedent lieuville Muchedent Departement Seine-Maritime

Muchedent Muchedent Muchedent Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muchedent muchedent/

Visite commentée et ludique de la Vallée de la Varenne 2023-04-12 was last modified: by Visite commentée et ludique de la Vallée de la Varenne Muchedent 12 avril 2023 Muchedent Muchedent, Seine-Maritime Parking de la mairie Muchedent Seine-Maritime seine-maritime

Muchedent Muchedent Seine-Maritime