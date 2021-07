Cézy Jardin des petits prés Cézy, Yonne Visite commentée et libre du jardin des Petits Prés Jardin des petits prés Cézy Catégories d’évènement: Cézy

Yonne

Visites commententées (samedi) et libre (dimanche) du jardin des Petits Prés. Ce jardin exceptionnel contient plus de 1 600 plantes.

Visites commentées le samedi de 14h30 à 17h30, visite libre le dimanche aux mêmes horaires.

Venez visiter les jardins de Thierry Floreau, un écrin de type tropical Jardin des petits prés 4 rue des petits prés 89410 Cézy Cézy Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

